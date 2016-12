Amichevoli: doppio Silva, la Spagna piega 2-0 il Belgio

Esordio col sorriso per Lopetegui , alla prima da ct della Spagna: a Bruxelles le Furie Rosse s'impongono 2-0 sul Belgio . Decisiva una doppietta di David Silva: un gol per tempo per il fantasista del City, prima a segno da centro area, poi su rigore concesso per fallo del laziale Lukaku su Vitolo. La nota stonata arriva da Morata, in campo soltanto 24': l’ex Juventus è dovuto uscire per un problema ad un ginocchio. Vince facile il Portogallo con Gibilterra (5-0) mentre la Grecia super 2-1 l'Olanda.

La sorpresa della serata arriva però da Eindhoven, dove la Grecia supera 2-1 l'Olanda. Sono proprio gli Orange a portarsi avanti con un gol fortunoso di Wijnaldum, quindi alla mezz'ora arriva il pari ellenico con bomber Mitroglou su assist di Torosidis. Ad un quarto d'ora dal termine ecco il gol che non t'aspetti: brutta palla persa da Bruma, Mitroglou calcia a rete, Zoet respinge e Gianniotas mette a segno il gol della vittoria. Esulta quindi il romanista Manolas (sostituito a fine primo tempo e ammonito dopo 10'), serata amara per l'altro giallorosso Strootman, comunque in campo per 65'.



Nessun problema per il Portogallo: la formazione lusitana, alla prima uscita da Campione d'Europa in carica travolge Gibilterra con un sonoro 5-0. Ancora assente per infortunio Cristiano Ronaldo ma a sbloccare il match ci pensa Nani a metà primo tempo. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa, ancora con l'esterno del Valencia, Cancelo fa tris, Bernardo Silva e Pepe completano il quadro. In campo per 63' minuti Joao Mario, il neo-acquisto milionario dell'Inter sostituito poi da Eliseu.