Amichevoli: David Luiz-Firmino, il Brasile va

22:49 - Sono solo amichevoli, ma la cura Dunga sembra davvero avere rigenerato il Brasile. Allo stadio Ernst Happel di Vienna la Seleçao batte 2-1 l’Austria e centra la sesta vittoria consecutiva post Mondiale. In vantaggio grazie a un colpo di testa di David Luiz (64’) i verdeoro capitanati da Neymar vengono raggiunti al 75’ su rigore trasformato da Dragovic. La rete del definitivo successo arriva all’83’ grazie a una prodezza di Firmino.

Primo tempo avaro di emozioni. L'unico brivido lo regala l'Austria in apertura quando Okotie, su cross di Junuzovic, segna con la mano: gol annullato e cartellino giallo inevitabile per l'attaccante austriaco estratto dallo scozzese Collum. Decisamente più vivace la ripresa che si apre col vantaggio del Brasile: lo firma David Luiz che, su corner di Oscar, salta più in alto di tutti e di testa trafigge Ozcan festeggiando il suo terzo gol in Nazionale. La reazione dell’Austria non si fa attendere e, dopo un tiro di Arnautovic alto di poco, la squadra allenata da Koller trova il pari grazie a un rigore trasformato da Dragovic (75’) e concesso per un fallo di Oscar su Waimann. Il Brasile non ci sta e all’83' trova il definitivo vantaggio: Filipe Luis libera ai venti metri Firmino che lascia partire un gran destro che si infila sotto l’incrocio dei pali. E’ la prodezza che decide l’incontro e che regala alla Seleçao di Dunga la sesta vittoria consecutiva (con un solo gol subito) nelle amichevoli post Mondiali. Cade l’Austria che era imbattuta da più di un anno: l’ultima sconfitta risaliva all’11 ottobre 2013 (1-2 contro la Svezia).