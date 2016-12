Amichevoli: colpo Uruguay, Gonzalez stende il Cile

10:51 - Un acuto di Alvaro Gonzalez a dieci minuti dalla fine decide Cile-Uruguay, amichevole tutta sudamericana andata in scena a Santiago. E' la Roja a passare in vantaggio col solito Sanchez al 28', poi il pari firmato da Rolan al 45', infine il guizzo del laziale che, entrato poco prima al posto di Cavani, gela il Monumental. Tra gli altri "italiani" in campo, novanta minuti sia per Vidal che per Medel, mentre Pinilla entra solo nel finale.

Brutta battuta d'arresto per la formazione di Sampaoli, che solo quattro giorni fa aveva impressionato rifilando un sonoro 5-0 al Venezuela. E' un colpo di testa di Sanchez su cross di Orellana ad illudere il Cile, ripreso un quarto d'ora più tardi da un altro colpo di testa, quello dell'attaccante Diego Rolan. E' proprio il centravanti del Bordeaux a svestire i panni di goleador e indossare quelli di assistman per fornire, quasi fortuitamente, la palla che Gonzalez scaraventa in rete con un destro in diagonale: l'Uruguay può festeggiare.