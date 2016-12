Amichevoli: Chelsea, pesante ko contro i New York Red Bulls

Esordio da dimenticare per Mourinho nell'International Champions Cup: pesante ko per il Chelsea contro i New York Red Bulls .. Finisce 4-2 per i padroni di casa il confronto giocato nel New Jersey, alla Red Bull Arena. I Blues sono ancora imballati, ma partono bene, trovando il gol di Remy al 26', poi è solo New York, con le reti di Castellanos, Adams e Davis. Hazard al 75' firma il momentaneo 3-2, ma ancora Davies al 77' chiude i conti.

C'è ancora tanto lavoro da fare per Mourinho e il suo Chelsea. Netta la sconfitta contro i New York Red Bulls, finisce 4-2 con un dominio quasi schiacciante degli americani. Remy al 26' ben servito da Oscar illude gli inglesi, poi però la condizione fisica ancora precaria degli uomini di Mou fa la differenza e così nella ripresa la partita cambia totalmente. New York trova l'1-1 grazie a Castellanos al 51', poi Adams al 70' e Davis al 73' indirizzano il match. Due minuti dopo arriva la rete di Hazard (ancora assist di Oscar), a dare speranza al Chelsea. Ma al 77' il secondo gol personale di Davis mette la parola fine. Per i Blues, in attesa dei colpi che arriveranno dal mercato (per ora solo Falcao e Begovic), è tempo di leccarsi le ferite e concentrarsi sul prossimo impegno, tra due giorni c'è la sfida contro il Psg di Ibrahimovic, e una seconda sconfitta suonerebbe come un campanello d'allarme per la corazzata di Mourinho.