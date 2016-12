Amichevoli, che batosta per l'Inter: il Tottenham vince 6-1

L'Inter esce dunque da Oslo con le ossa rotte, soprattutto considerando che quella schierata da Mancini per oltre un'ora era molto simile alla formazione che dovrebbe partire titolare tra meno di tre settimane nella prima giornata di campionato a Verona contro il Chievo. Da salvare per il tecnico nerazzurro c'è il primo tempo, nel quale i suoi hanno giocato alla pari con gli inglesi e nel quale è apparsa chiara da subito la grande qualità di Banega , faro del centrocampo interista. Positive anche le prove di Kondogbia , l'ultimo dei suoi a mollare, e di Perisic , che dimostra di essere già in buona condizione, scatta a ripetizione e segna anche un gol molto bello. Piuttosto negativa invece la prova di Mauro Icardi , probabilmente condizionato da un piccolo problema alla spalla: schierato titolare da Mancini, l'argentino gioca quasi tutta la gara, ma si vede pochissimo e non è mai pericoloso. Distratto dalle contestazioni dei tifosi e dalle continue voci di mercato oppure solo una giornata no?

LA CRONACA DEL MATCH46' - FINISCE QUI: Inter travolta dal Tottenham con un punteggio tennistico

45' - Ancora Janssen pericoloso da fuori

40' - Corner per il Tottenham, Ranocchia mette fuori

32' - GOL DEL TOTTENHAM! E sono addirittura 6, in rete Harrison

27' - Colpo di testa di Biabiany, pallone sul fondo

23' - Icardi ci prova da fuori ma conclude alto

20' - GOL DEL TOTTENHAM! Pokerissimo per gli inglesi, in gol Janssen

15' - Finita la partita di Banega, in campo Jovetic

12' - POKER DEL TOTTENHAM! Ancora Kane, destro da dentro l'area e doppietta

10' - Palo di testa di Kane, poi Lamela ci prova di tacco ma manda alto

7' - GOL DEL TOTTENHAM! Bella azione degli Spurs conclusa da un destro chirurgico di Alli

4' - Murillo manda alto di testa sugli sviluppi di un corner

2' - Nessun cambio nelle file dell'Inter, ben 5 per gli inglesi

1' - Via al secondo tempo, si riparte dall'1-2



46' - FINE PRIMO TEMPO: inglesi avanti 2-1 dopo una prima frazione equilibrata e divertente

44' - Due occasioni per l'Inter con Banega e D'Ambrosio, ma il Tottenham si salva

42' - Perisic prova a rispondere subito, chiude Walker

40' - GOL DEL TOTTENHAM! Stupendo sinistro di Lamela da fuori che si infila all'incrocio

37' - Tottenham pericoloso con Alderweireld di testa

33' - Altra grande azione di Perisic che serve Icardi a centro area. Ma l'argentino è in fuorigioco

23' - PAREGGIO DELL'INTER! Dimostrazione di potenza e velocità di Perisic, che segna di punta il gol dell'1-1

19' - Gran chiusura di Murillo su Walker che calciava a botta sicura

18' - Gran tiro da fuori di Banega, che sfiora l'incrocio dei pali

16' - Cartellino giallo per Mason che entra duro su Kondogbia

13' - Brutto fallo di Kane su Ansaldi, richiamato dall'arbitro

10' - Tottenham vicinissimo al raddoppio con Mason che sbaglia solo davanti ad Handanovic

5' - GOL DEL TOTTENHAM! Kane spiazza Handanovic, inglesi in vantaggio

4' - Rigore per il Tottenham: fallo di Ansaldi su Walker, nessun dubbio per l'arbitro

3' - Subito scintille Murillo-Kane

1' - Tutto pronto a Oslo, si comincia