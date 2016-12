Amichevoli: buon Milan a Friburgo, 2-0 targato Luiz Adriano

Tra novità ed esperimenti, il Milan di Montella continua ad offrire buoni spunti in termini di gioco. Stavolta, a Friburgo, arriva anche la vittoria: un 2-0 piuttosto netto, nonostante l'inizio pimpante dei tedeschi, stesi però da un Luiz Adriano in buonissima forma. Il tecnico napoletano prova la coppia di centrali Paletta-Antonelli, e l'ex terzino del Genoa se la cava in maniera egregia, sigillando la difesa. Davanti Honda gioca bene dietro le due punte, e proprio da un guizzo del giapponese nasce il gol che sblocca la gara. Al 39' è suo l'assist per Luiz Adriano, che di sinistro ritrova un gol che mancava da aprile. E arriva anche il bis al 44': errore marchiano di Bulut nel giropalla difensivo, il brasiliano si trova da solo davanti a Schwolow e lo buca col piattone. La ripresa è priva di grandi sussulti, la girandola di cambi impoverisce il match e il Milan si dimostra in grado di gestire bene il possesso. Finisce 2-0 per i rossoneri, che destano discrete impressioni ed ora si preparano all'esordio in Serie A: tra sette giorni esatti a San Siro c'è il Torino di Sinisa Mihajlovic, l'ex dal dente avvelenato.