Amichevoli: brutta Fiorentina, il Leverkusen la bastona

Il triplo duello con le tedesche non sorride alle italiane. A Zell Am See la Fiorentina perde 3-1 contro il Bayer Leverkusen in amichevole: a segno Oztunali, Mehmedi e Kampl, ai viola non basta Kalinic. A Kitzbuehel, invece, il Bologna viene sconfitto 2-1 dallo Schalke 04: rete di Di Santo in apertura, pareggio di Brienza e gol-partita di Tekpetey. Pari a reti bianche per il Torino a Klufstein contro il Lipsia, neopromosso in Bundesliga.

Non brilla la Fiorentina, pur con tutte le attenuanti del caso. La squadra di Sousa è indietro di condizione rispetto al Leverkusen e non schiera tutti i titolari in avvio, ma il 3-1 dei tedeschi è piuttosto netto, frutto di un predominio territoriale evidente. Il giovane figlio d'arte Chiesa viene lanciato dall'inizio ma alla mezz'ora lascia il posto a Mati Fernandez, i viola sono già sotto e anche nella ripresa la musica non cambia. La nota positiva è il gol di Kalinic al 73' su assist di Giuseppe Rossi, poi la difesa toscana cade ancora e arriva il 3-1 di Kampl, che chiude i conti. Prossimo appuntamento domenica contro lo Schalke, si attendono progressi.



E proprio lo Schalke giustizia un coraggioso Bologna a Kitzbuehel. La squadra di Donadoni regge alla grande il confronto coi più blasonati tedeschi, ma evidenzia alcune crepe difensive subendo un gol per tempo. Pregevole il momentaneo pareggio di Brienza, che salta in rapidità l'ex Fiorentina Nastasic e di sinistro mette dentro in diagonale. Donadoni testa i giovani Krafth e Krejci e ottiene buone risposte in termini di personalità, il suo Bologna fa senza dubbio una buona figura e appare pronto per la prima di campionato contro il Crotone, il prossimo 21 agosto.



E' il Torino l'unica italiana a non perdere nel confronto con le tedesche, ma il Lipsia neopromosso in Bundesliga non è certo al livello di Leverkusen e Schalke. A Klufstein Mihajlovic schiera una formazione rimaneggiata rispetto alla vittoriosa amichevole con l'Ingolstadt, i granata hanno anche discrete occasioni ma si fermano al palo colpito da Parigini al 44': ottima azione di un incoraggiante Maxi Lopez, il talento classe 96' spara sul legno. Tra due giorni per il Torino c'è un altro test importante, contro l'Hull City di Phelan.