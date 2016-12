Amichevoli: Belgio-Italia, per non dimenticare

Il match, infatti, si gioca a distanza di trent'anni dalla tragedia dell'Heysel del 29 maggio 1985 a seguito della quale, prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, morirono 39 persone per la maggior parte tifosi italiani. Tra le commemorazioni previste per ricordare quella triste giornata, si procederà al ritiro della maglia azzurra numero 39. Al 39' del primo tempo le due squadre si fermeranno: sul maxi schermo dello stadio Re Baldovino scorreranno i nomi delle 39 persone che persero la vita nella curva Z.



L'Italia affronta il Belgio per la 21esima volta nella sua storia con un bilancio decisamente favorevole: 13 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima delle quali a Lecce nel 1999 (1-3). La partita riveste un fascino particolare anche a seguito del prestigioso traguardo raggiunto dalla Nazionale allenata da Wilmots che, per la prima volta nella sua storia, occupa il primo posto del ranking Fifa precedendo anche la Germania campione del mondo in carica.



Alla vigilia del match il ct azzurro Antonio Conte ha ancora una volta chiarito la volontà di convocare in Nazionale solo giocatori motivati per creare un gruppo forte in vista dell'Europeo. Il calcio d'inizio di Belgio-Italia è in programma alle 20.45. Arbitra l'incontro il polacco Szymon Marciniak.



Le probabili formazioni di Belgio-Italia:

Belgio (4-2-3-1): Mignolet; Alderweireld, Denayer, Lombaerts, Cavanda; Nainggolan, Witsel; Carrasco, De Bruyne, Hazard; Benteke. A disp.: Gillet, Mats, Vermaelen, Vertonghen, J. Lukaku, Meunier, Batshuayi, Lukaku, Depoitre, Mirallas, Kums. Ct: Wilmots.

Italia (4-4-2): Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, De Sciglio; Florenzi, Marchisio, Parolo, El Shaarawy; Pellé, Eder. A disp.: Sirigu, Padelli, Perin, Astori, Chiellini, Acerbi, De Silvestri, Antonelli, Soriano, Bonaventura, Montolivo, Candreva, Zaza, Okaka, Gabbiadini, Cerci, Giaccherini. Ct: Conte