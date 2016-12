Amichevoli: al Bayern la Audi Cup, Real battuto

L'Audi Cup giocata a Monaco di Baviera non si muove dall'Allianz Arena visto che per la terza volta finisce nalla bacheca del Bayern. La squadra di Guardiola, dopo il 3-0 al Milan, batte 1-0 nel finale il Real Madrid (primo stop con Benitez), senza Benzema e Ronaldo, grazie alla rete di Lewandowski al termine di un match molto equilibrato. I bavaresi iniziano ancora con Vidal, Goetze e Douglas Costa mentre nel Real James Rodriguez inizia dalla panchina e Bale non gioca neppure un minuto.



Nella prima frazione il Bayern va vicino al gol con Goetze e Muller, che colpisce anche un palo. Nella ripresa la prima emozione è firmata da Kroos su punizione al 51', una perfetta pennellata col destro a giro che però trova una clamorosa risposta di Neuer che vola e alza in angolo. Nel finale la squadra di Guardiola preme e, dopo una gran parata di Navas su Hojbjerg, arriva il gol partita di Lewandowski: all'88' Douglas Costa mette una palla tesa nel mezzo col suo mancino, la difesa blanca è ferma e alle spalle sbuca il bomber polacco che si allunga e col destro anticipa il portiere costaricense in uscita. Prima del fischio finale c'è il tempo per un'altra azione di uno scatenato Douglas Costa che sfiora il raddoppio.