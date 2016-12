Amichevole: Portogallo-Argentina 1-0, Guerreiro decide di testa al 91'

23:24 - Un colpo di testa di Guerreiro, in pieno recupero (91'), decide il big match (amichevole) tra Portogallo e Argentina. A Old Trafford finisce 1-0 per i lusitani, che conquistano un prestigioso successo dopo 90 minuti poveri d'emozioni, anche se giocati a un discreto ritmo. Termina invece senza vincitori la sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, usciti entrambi al 45'. In campo nella ripresa gli juventini Tevez e Pereyra.

L'Argentina, che si presenta a Old Trafford col tridente Messi- Higuain-Di Maria, prende subito il comando delle operazioni e per quasi mezz'ora è un monologo albiceleste. Molti fraseggi nello stretto - con Biglia e Pastore a dettare i tempi in mezzo al campo - e discrete accelerazioni dalla trequarti in avanti. Messi, dopo uno scambio col centrocampista della Lazio, sfonda a destra e sfiora il vantaggio con una conclusione che termina a lato di poco (11'). Molto bene il genoano Roncaglia, impiegato come terzino destro e propositivo in fase di spinta: al 27' il genoano va sul fondo e crossa al centro per Pastore, che di testa trova la risposta di Beto. Il Portogallo, che paga il tasso tecnico decisamente inferiore, si vede solo con un'iniziativa di Cristiano Ronaldo, il cui sinistro finisce alto al minuto 29.



La super sfida tra Messi e CR7 termina dopo 45 minuti, dato che i c.t. Martino e Santos lasciano negli spogliatoi le rispettive stelle al termine dell'intervallo. In compenso, nella ripresa, c'è spazio per gli juventini Tevez (al posto di Higuain) e Pereyra (fuori Pastore) e per gli ex "italiani" Lamela e Quaresma. L'intensità cala però vistosamente col passare dei minuti e non si registrano grosse occasioni fino al 91', quando l'ex interista Quaresma pennella da destra un cross per Guerreiro, che da centro area infila Guzman di testa.