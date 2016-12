Amichevole Milan-Alcione in esclusiva su Premium Sport

Oggi Premium Sport trasmetterà in esclusiva assoluta e in alta definizione alle ore 18.00, in diretta dallo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno (Varese), l'amichevole Milan-Alcione.

L'incontro rappresenta la prima uscita ufficiale stagionale della squadra rossonera e costituirà l'occasione per apprezzare i primi accorgimenti tattici messi a punto dal nuovo tecnico Sinisa Mihajlovic.

La telecronaca del match sarà affidata a Federico Mastria, con il commento tecnico di Filippo Galli. A bordo campo, per collegamenti e interviste, Carlo Pellegatti.