Amichevole: il Napoli batte 5-1 il Cittadella

Gonzalo Higuain e il nuovo acquisto Chiriches si accomodano in panchina. A bordo campo anche il presidente de Laurentiis. Pioggia battente e giocatori di Sarri in campo con tanto di Gps: a fine partita lo staff analizzerà i movimenti e il rendimento fisico dei calciatori. Napoli in campo con il 4-3-1-2 con Valdifiori in regia e Allan mezzala destra. Insigne trequartista ad ispirare Gabbiadini e Mertens.



Partita sbloccata subito da Albiol, che al 5' svetta di testa su corner. Ma il Napoli, non brillantissimo fisicamente a causa dei carichi di lavoro, vive delle verticalizzazioni di Valdifiori e delle invenzioni di Insigne. L'azione che fa felice Sarri arriva al 24': Valdifiori pesca Insigne che con un superbo pallonetto batte il portiere. Il fantasista è ispirato, dialoga bene con Mertens e si vede annullare un bel gol al volo. Albiol va ko dopo uno scontro di testa con un avversario.



Nella ripresa è sempre Insigne il protagonista, con la rete del 3-0. Poi il Napoli rallenta e si abbassa. Sarri, che non rinuncia alla sigaretta in panchina, si arrabbia. Arriva il 3-1 di Coralli, in spaccata. Poi i cambi ridanno smalto al Napoli. El Kaddouri, servito da Callejon, infila di piatto il 4-1, mentre Mertens sfrutta uno svarione difensivo del Cittadella per sigillare il 5-1 finale.