Amichevole: Germania-Australia 2-2, Podolski salva Loew

11:33 - Un gol di Podolski salva la Germania da una clamorosa sconfitta con l'Australia. A Kaiserslautern, in amichevole, i campioni del mondo pareggiano 2-2 contro i Socceroos grazie alla rete dell'interista, entrato nella ripresa e a segno all'81'. La nazionale di Loew passa al 17' con Reus, ma poi subisce la rimonta dell'Australia, che prima infila l'1-1 con Troisi (colpo di testa al 40') e poi trova il momentaneo 1-2 con la punizione di Jedinak (50').

A Kaiserslautern si vede una Germania sperimentale, sia per quanto riguarda alcuni interpreti e sia, soprattutto, per quanto riguarda il modulo. Loew si presenta con una sorta di 3-1-4-2, nel quale Khedira agisce davanti alla difesa mentre le due punte (Goetze e Reus) sono libere di muoversi senza dare alcun riferimento. Una strategia che, in teoria, dovrebbe favorire gli inserimenti dei quattro centrocampisti (Bellarabi, Gundogan, Oezil, Hector), ma in realtà le occasioni latitano. E' anzi l'Australia a pungere per prima, ma la conclusione di Leckie sfiora il palo (9').



I campioni del mondo in carica accelerano per una decina di minuti, tra il 16' e il 26', e non a caso è in questo periodo che i Socceroos vanno più in difficoltà: Reus, dopo un gol giustamente annullato per fuorigioco, sblocca la gara al 17' grazie a un preciso assist di Khedira; poi, sei minuti più tardi, è sempre l'attaccante del Borussia Dortmund a sfiorare il raddoppio di destro. L'Australia, che riesce a non cedere nel momento di maggiore difficoltà, si ricompatta con un solido 4-5-1 e al 40' colpisce la precaria difesa tedesca: Burns crossa da sinistra e pesca a centro area Troisi, che ruba il tempo a Badstuber e di testa non dà scampo a Zieler.



La ripresa è ancora più complicata per i tedeschi, che subiscono subito l'1-2 di Jedinak (pregevole calcio di punizione al 50') e poi rischiano addirittura l'1-3 (palo esterno di Leckie al 71'). A risolvere i guai ci pensa però Podolski, che con l'Inter è ancora a secco in gare ufficiali ma quando indossa la maglia della Germania si trasforma. Entrato in campo al 73', l'attaccante nerazzurro trova il gol alla prima palla buona: Schurrle sfonda a sinistra e pesca sul secondo palo il compagno, che di sinistro non dà scampo a Ryan (81'). L'interista potrebbe addirittura trovare il bis al 90', ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.



LE ALTRE AMICHEVOLI

Nelle altre amichevoli della serata, uno scatenato Bendtner trascina la Danimarca nel 3-2 contro gli Usa. Altidore sigla lo 0-1 al 19' prima del pari firmato dall'ex juventino (33'). Stati Uniti ancora avanti nella ripresa (Johannsson al 66'), ma l'attaccante del Wolfsburg infila altri due gol nel finale (83' e 91'). La Scozia supera 1-0 l'Irlanda del Nord grazie a Berra (85').