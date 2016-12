Amichevole: Crotone, ko onorevole con l'Atletico Madrid

Arriva la sconfitta per il Crotone ma allo stadio San Vito di Cosenza i calabresi di Davide Nicola, neo promossi in serie A, fanno un'ottima figura contro l' Atletico Madrid vice campione d'Europa. La squadra di Simeone vince 2-0 in virtù del gol realizzato dall'argentino Nico Gaitan in avvio di ripresa e del giovane Jota al 94'. Colchoneros pericolosi in più di un'occasione ma sulla strada hanno trovato un Cordaz in grande serata.

Test di lusso al San Vito di Cosenza per il Crotone che affronta l'Atletico Madrid. Gli squali, neo promossi in serie A, giocano una buona partita con i vice campioni d'Europa di Diego Simeone e alla fine contengono lo scarto, cedendo solo 2-0. Nei Colchoneros gioca da titolare il croato Vrsaljko, arrivato dal Sassuolo, e dall'inizio sono in campo anche Tiago e Fernando Torres. Calabresi col 3-4-3 con titolari i nuovi Sampirisi e Tonev. Nella prima frazione l'unica palla gol è degli spagnoli con Saul, il cui colpo di testa è respinto con un guizzo da Cordaz. Nella ripresa Simeone inserisce Nico Gaitan, arrivato in estate dal Benfica, e l'argentino è subito decisivo. Al 59' ripartenza di Carrasco, servizio per Gaitan che controlla e fulmina Cordaz per l'1-0. Il Crotone prova a farsi vedere in avanti, Nicola manda in campo Simi e De Giorgio, ma è sempre l'Atletico a rendersi pericoloso: al 64' Juanfran sfiora il raddoppio mentre al 71' Cordaz nega la rete a Torres. Il portiere calabrese cede per la seconda volta solo al 94' quando il giovane Diogo Jota lo aggira in uscita e insacca a porta vuota per il definitivo 2-0.