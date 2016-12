Amichevole Cagliari-Ajaccio sospesa per rissa

Altro che amichevole. Cagliari-Ajaccio, giocata sabato sera ad Olbia, è stata sospesa per rissa in campo. È stato un match travagliato. Al 23' della ripresa un blackout all'impianto di illuminazione ha lasciato al buio il campo per 10'. Poi, a 9' dalla fine, una scarpata ha scatenato il putiferio tra i giocatori: sono volati pugni e l'arbitro Pairetto ha mandato tutti negli spogliatoi. La partita era sull'1-1. Animi accesi anche sugli spalti.