Amichevole a Doha, Inter-Psg 0-1

LA CRONACA Una sconfitta che non fa male. Come l'anno scorso - quando i parigini si imposero sempre per 1-0 a Marrakech - l'Inter perde l'amichevole di fine anno contro il Psg. Ma la prestazione dei nerazzurri incoraggia Mancini e i tifosi. Dopo la brutta sconfitta con la Lazio e a 7 giorni dalla ripresa del campionato, i segnali dati da Jovetic e compagni sono incoraggianti. L'allenatore nerazzurro ha sperimentato soprattutto in difesa, dove il rientrante Santon è stato schierato a sinistra, con Montoya a destra e con Ranocchia e D'Ambrosio centrali. Da metacampo in su è scesa in campo un'Inter vera, con Kondogbia e Brozovic scudi davanti alla difesa e Ljajic ad agire da trequartista , con Biabiany e Perisic sulle fasce e Jovetic centravanti. E l'esperimento ha funzionato. Il serbo si è trovato a suo agio nel ruolo di rifinitore e tutto il reparto offensivo è parso ispirato. Il gol della vittoria di Augustin è arrivato quasi per caso, al termine del primo tempo, su una sorta di rimpallo. Handanovic in precedenza aveva disinnescato da vero campione un sinistro terribile di Ibrahimovic, beccato dai sostenitori nerazzurri presenti allo stadio di Doha (tutto esaurito, oltre 11mila spettatori). Tante le occasioni create dall'Inter , che ha però anche rischiato di capitolare quando Verratti, uno dei migliori, ha colpito una clamorosa traversa. La partita "vera" si è chiusa a mezz'ora dal fischio finale quando Mancini ha mandato in campo quasi tutti ragazzi della primavera nerazzurra. Sulle tribune, ad assistere al match, anche Erick Thohir. Il presidente nerazzurro ha assistito alla partita dalla tribuna autorità con il primo ministro del Qatar lo sceicco Abdullah bin Nasser e il segretario generale di Qatar 2022 Hassan al Thawadi. Il numero 1 dell'Inter non ha potuto incontrare l'emiro e proprietario del Psg, Al Thani, assente per assistere il padre, operato a Ginevra.

LA CRONACAFINISCE IL MATCH: PSG-INTER 1-0

94' - Dopo 4' di recuper finisce il match.

90' - Carrizo in tuffo anticipa Ongenda.

85' - Gravillon, appena entrato per D'Ambrosio, subito ammonito per un'entrataccia.

83' - Ammonito Di Marco che ferma una ripartenza.

82' - Inter vicina al gol: Nagatomo ruba palla sulla destra, si accentra e calcia di sinistro sul palo lontano. Douchez vola e devia in angolo.

79' - Cross di Maxwell, comoda presa per Carrizo. L'Inter prova a ripartire con Correia.

75' - Fuori Aurier, entra Maxwell.

74' - Corner per l'Inter: Baldini la mette in mezzo, stacco di Giamfy e palla tra le braccia di Douchez.

73' - Kurzawa colpisce di testa in area, palla a lato: Psg pericoloso.

63' - Mancini inserisce mezza Primavera, nel Psg escono Ibra e Verratti. Ljajic ammonito per proteste.

59' - Cambio nell'Inter: esce Perisic, entra Manaj.

58' - Psg vicino al raddoppio con Rabiot che piazza il sinistro a giro dal limite: palla alta di poco.

51' - Incursione in area di Augustin, che invece di calciare si fa rimontare.

50' - Punizione di Jovetic dal limite dell'area: palla sulla barriera.

49' - Inter vicinissima al pareggio! Bella giocata di Perisic sulla destra: doppio passo e cross sul secondo palo dove sbuca Jovetic. Da du passi il montenegrino corregge verso la porta, Trapp è bravissimo e chiude in corner.

48' - Azione solitaria di Ibra in area: palla al centro ma nessuno è pronto.

46' - Cambi per l'Inter: fuori Handanovic, Biabiany e Montoya, dentro Carrizo, Nagatomo e Medel. Nel Psg entra Marquinhos ed esce Van der Wiel.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' - Finisce il primo tempo: Inter-Psg 0-1

44' - GOL DEL PSG! 1-0. Segna Augustin. Un rimpallo tra Verratti e D'Ambrosio favorisce il giovane attaccante, che a tu per tu con Handanovic non sbaglia, infilando la palla alla destra del portiere.

42' - Spunto di Jovetic che si accentra dalla sinistra e calcia di destro da fuori area: palla centrale, Trapp controlla facilmente.

39' - Confusione nell'area dell'Inter: leggerezza di Ranocchia che lascia palla a Kurzawa, poi Matuidi finisce a terra, ma si gioca.

37' - Possesso prolungato del Psg, poi Ibra calcia male.

35' - Dopo mezz'ora con tante occasioni, il ritmo è sceso.

31' - Van der Wiel si accentra dalla destra e calcia col sinistro tra le braccia di Handanovic.

29' - D'Ambrosio sbaglia, Ibra servito in area calcia sull'esterno della rete.

28' - Clamorosa traversa di Verratti! L'azzurro tiene palla in area e calcia di destro: traversa ad Handanovic battuto.

27' - Jovetic si libera per il destro, ma calcia alto da buona posizione.

23' - Ci prova dalla lunga distanza Stambouli, destro larghissimo.

20' - Corner per il Psg, Ibra fa la torre ma la palla arriva tra le braccia di Handanovic.

17' - Che occasione per Montoya! Destro a botta sicura da dentro l'area, Trapp si oppone.

16' - Biabiany fugge sulla destra ma sbaglia il passaggio centrale. Il francese è uno dei più attivi.

12' - Miracolo di Handanovic! Terribile sinistro di Ibra all'incrocio, il portiere vola e devia in angolo.

11' - Grande palla di Ljajic per Biabiany che controlla al limite e spara alto.

10' - Due folate di Perisic sulla sinistra: Biabiany anticipato, poi esce sicuro Trapp.

7' - Dominio Psg: Ibra libera di tacco Matuidi che colpisce di sinistro, Handanovic para.

5' - Fischi per Ibrahimovic: i supporter nerazzurri coprono di fischi ogni giocata dello svedese.

1' - Ci prova subito il Psg, Augustin controlla e spara alto. Occasionissima