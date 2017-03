Altro che mai più amici: Nainggolan a cena con Pjanic!

Radja Nainggolan è un grandissimo calciatore, ma anche come attore non se la cava affatto male... Scherzi a parte, se in pubblico il centrocampista della Roma ha sempre criticato Miralem Pjanic per avere "tradito" i colori gialorossi per trasferirsi all'odiata Juventus, in realtà la loro amicizia non è mai stata in disucussione. E la conferma arriva da Montecarlo, dove domenica sera il belga e il bosniaco si sono trovati a cena con le rispettive compagne. Nainggolan in arrivo dalla Capitale, Pjanic direttamente da Udine. Chissà come la prenderanno i rispettivi tifosi...