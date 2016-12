11 novembre 2014 Alluvione, Virtus Entella: "Noi e Chiavari ci rialzeremo più forti di prima" Il club ligure posta su twitter le foto degli uffici e gli spogliatoi sommersi dal fango. Il ringraziamento alla gente accorsa in aiuto Tweet google 0 Invia ad un amico

16:51 - Il nubifragio che ha colpito la Liguria non ha risparmiato Chiavari. La Virtus Entella ha postato sul proprio profilo Twitter un paio di foto che ritraggono gli uffici e gli spogliatoi della società completamente invasi dall'acqua. I biancocelesti si sono uniti quindi alla cittadinanza colpita dall'alluvione lanciando gli hashtag #forzachiavari e #nevergiveup, sicuri che "Chiavari si rialzerà, più bella di prima". "Anche se bagnata, infangata e strappata, la bandiera dell'Entella svenltola fiera nel cielo, così come l'orgoglio dei chiavaresi, piegato ma certamente non spezzato dalla furia dell'acqua. La città si rialzerà più bella e forte di prima e l'Entella con lei, statene certi - si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale".



"La società desidera ringraziare tutte le persone che sono intervenute per dare una mano al campo, in sede ma soprattutto per le strade della nostra città, armate di una pala e tanto, tantissimo olio di gomito. Sono persone come voi a rendere la nostra terra speciale, l'avete dimostrato in passato e ribadito a gran voce anche questa occasione. Un grazie particolare anche a tutti i volontari accorsi da fuori: il vostro gesto disinteressato non è passato inosservato. Qualcosa è stato fatto, molto altro resta ancora da fare. Chiavari e l'Entella unite, oggi più che mai, urlano a pieni polmoni che questa splendida terra e i suoi abitanti non si arrendono, mai. Forza Chiavari, forza Entella, NEVER GIVE UP!".