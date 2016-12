Alluvione Genova: Genoa-Empoli a rischio rinvio

18:28 - L'alluvione che ha messo in ginocchia la città di Genova provocando anche una vittima, non ha risparmiato lo stadio Ferraris. Il Genoa ha proposto alla Lega un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare Antonio Campanella, ma non sa ancora se lunedì, contro l'Empoli, si riuscirà a scendere in campo. Il gruppo elettrogeno dell'impianto è ko, innumerevoli i danni a spogliatoi e sala stampa. Per il momento il rischio rinvio esiste.

Nulla di irreparabile in tempi brevi, ma a preoccupare è proprio la condizione del gruppo elettrogeno che necessita l'intera sostituzione come condizione necessaria allo svolgimento dell'evento. Al momento a Genova c'è un certo ottimismo e i lavori sono già cominciati. La voglia di tornare alla normalità è troppo forte.