11 novembre 2014 Alluvione a Carrara, mamma Buffon salva maglia dell'esordio in Nazionale Con quella Gigi disputò la prima partita in azzurro contro la Russia nel 1997 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:12 - L'alluvione di settimana scorsa ha messo in ginocchio buona parte di Liguria e Toscana, ma non ha scalfito i ricordi. A Marina di Carrara, una delle zone più colpite, la mamma di Gigi Buffon ha messo in salvo la maglia con cui il portiere esordì in Nazionale nel 1997. Era lo spareggio di qualificazione al Mondiale contro la Russia. "Gigi vorrebbe essere qui a spalare il fango con gli amici" ha aggiunto la signora Maria Stella.

L'alluvione ha distrutto parte degli arredi di casa Buffon. Solo la camera da letto, situata al piano superiore, è rimasta intatta. Mamma Maria Stella ha dedicato parte del suo tempo a recuperare le maglie del figlio. La più preziosa è quella con cui il portierone della Juve (all'epoca del Parma) esordì in Nazionale: era il 29 ottobre 1997, si giocava a Mosca sotto la neve. Pagliuca si era fatto male, così Gigi prese il suo posto. E' una maglia grigia, a maniche lunghe, con il numero 12 sulla schiena. Rimarrà per sempre un cimelio di famiglia.