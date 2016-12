Allianz Arena da record: il Bayern ha pagato il debito con 16 anni d'anticipo 

16:48 - E' un Bayern Monaco da record, non solo sul campo. In Baviera quadrano alla perfezione anche i conti in banca tanto che l'Allianz Arena, realizzata nel 2005, è già stata pagata interamente con ben 16 anni di anticipo. L'ad Rummenigge ha annunciato: "Avevamo contratto un debito da 346 milioni di euro da spalmare in 25 anni, fino al 2030. Ma abbiamo già saldato tutto dopo nove anni, siamo orgogliosi di questo. Gli incassi futuri dello stadio potranno così servire a migliorare la qualità della rosa".

L'Allianz Arenz, sempre piena, è una vera miniera d'oro. Buon per Pep Guardiola che potrebbe chiedere un regalo alla dirigenza e sul mercato c'è Leo Messi...