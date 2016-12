Allerta Ebola anche in Serie A

17:36 - Il virus Ebola spaventa anche il calcio e, in particolare, la nostra Serie A. Gli africani d'Italia, impegnati con le loro nazionali nel Continente Nero per le qualificazioni alla Coppa d'Africa - in programma in Marocco dal 17 gennaio 2015 -, non lasciano tranquilli, nonostante tutte le precauzioni prese, il nostro pallone. Tant'è vero che Enrico Castellacci, medico della Nazionale, ha già parlato di un incontro con i medici sportivi per approfondire una situazione considerata "delicata".

La questione è stata presa bene in considerazione da Repubblica, che ha fatto il punto sui giocatori del nostro campionato impegnati in Africa in partite di qualificazione. L'attenzione è alta soprattutto in casa Roma: Gervinho giocherà sabato in Congo e mercoledì ad Abdijian, non lontano dai focolai del virus, con la Costa d'Avorio. Keita, invece, sarà impegnato con il Mali ad Addis Abeba contro l'Etiopia e poi in casa a Bamako il 15. Il ghanese Badu e Acquah del Parma saranno in campo per le gare contro la Guinea, Paese ad alto rischio, ma i match si disputeranno proprio per questo in Marocco, zona considerata sicura. Mbaye dell'Inter e Dramè dell'Atalanta, entrambi senegalesi, se la vedranno in casa contro la Tunisia il 10 e in trasferta il 15 ottobre. Il Senegal, però, è definito libero dal contagio.

Nessun rischio, invece, per gli altri africani d'Italia: il marocchino del Palermo, Achraf Lazaar, giocherà contro la Repubblica Centrafricana. L'algerino del Parma, Belfodil, sarà in campo in Malawi e poi in Algeria. Con lui il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam.