Allegri: "Voto alla mia Juve? Aspettiamo le due finali..."

10:54 - Soddisfatto, pare ovvio, ma sempre e comunque molto equilibrato. Zero voli pindarici, piuttosto una serenità che fa quasi impressioni. Quasi non lo toccasse nulla. Né lo scudetto vinto, né le due finali che lo aspettano, tanto meno il successo a San Siro contro l'Inter. Max Allegri è imperscrutabile: "Voto alla stagione? Aspettiamo le due finali. Ora c'è la Lazio in Coppa Italia e non sarà certo una partita facile. Poi ci aspetta Berlino"

Già, Berlino. E allora vien da chiedersi se la partita della vita, quella contro il Barcellona nell'ultimo atto della Champions, possa alla fine diventare un'ossessione. Risposta? Ma figuriamoci. "Nella vita - dice Allegri -, le ossessioni sono altre. Dobbiamo semmai goderci questo momento, rimanendo sereni, perché non ti capita spesso di arrivare a maggio con due finali da giocare e lo scudetto già vinto".E allora tempo al tempo. Sotto, quindi, con la partita appena vinta: "Abbiamo difeso bene, inizialmente è stata una buona Inter poi siamo scesi cresciuti e abbiamo creato qualche occasione. E' stata una bella prova dei ragazzi. I titolari assenti? Credo che fosse importante dare una dimostrazione di forza di squadra. Tutti quelli che giocano meno, oggi, come in altre occasioni durante l'anno, hanno fatto benissimo. Storari? Sono contento per lui, perché è un bravo ragazzo e un professionista esemplare. Ha fatto parate straordinarie. Morata? Sta crescendo, come cresce tutta la squadra. Ha acquisito sicurezza, a livello tecnico e fisico. Vanno fatti complimenti a questi ragazzi per l'annata, oggi andava fatto risultato e prestazione in vista della Coppa Italia".



IL TWEET DI ALLEGRI



Chi le chiama seconde linee li sottovaluta: le battaglie si vincono con tutti gli uomini, compresi quelli meno celebrati. Bravi ragazzi

— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) May 16, 2015

MORATA: "LA JUVE E' LA MIA CASA"

Intanto, giusto perché le buone notizie già non mancano, c'è anche la professione d'amore di Morata: "Cos'è per me la Juve? La Juve è la mia casa. Spero di portare tanti altri titoli allo Juventus Stadium". Il che, ovviamente, la dice lunga sulle sue intenzioni per il futuro.