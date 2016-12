Allegri verso Empoli: "Vincere due gare consecutive. Serve questo"

Max Allegri e la Juve, come Valentino Rossi. Lo dice il tecnico: "Noi come lui, a Valencia. Serve la grande rimonta. E per cominciarla, dobbiamo vincere la seconda gara consecutiva in campionato, non è mai accaduto". Verso Empoli , con questo spirito. "In Germania abbiamo speso tanto, domani farà caldo. Mi aspetto molto da Mandzukic, Dybala è cresciuto, Rugani deve avere pazienza. Pirlo-Inter? Non mi interessa".

A Empoli può giocare Rugani?

"Non è che deve giocare Rugani perché si gioca a Empoli. Lui ha un grande avvenire, ma la Juve ha cinque centrali, c'è anche Caceres. Daniele è il futuro della Juve, ma in questo momento deve avere pazienza e allenarsi".

Dybala, qual è il suo ruolo nel futuro?

"Paulo da quando è arrivato è cresciuto molto, può giocare con due trequartisti. Io sono molto soddisfatto di luk, all'inizio faceva fatica, ora è più maturto, cresciuto molto, ha molta capacità di apprendimento".

Khedira può giocare? E Mandzukic?

"Khedira ha lavorato in gruppo, sta bene, Licht sta bene e ha ripreso dopo le gara di martedì. Mandzukic sta bene, io da lui pretendo molto perché ci deve dare tanto".

Quanto è importante la gara di Empoli?

"Molto, perché dobbiamo tornare a vincere in trasferta, e poi vincere la seconda gara consecutiva in campionato".

Perché la Juve non ha ancora vinto due gare consecutive?

"Bah, non ci sono spiegazioni... Nel calcio succede. Poi dobbiamo stare molto attenti, perché l'Empoli è una squadra che gioca bene ed è in forma, e perché domani sarà una giornata primaverile, farà quasi caldo e noi in Germania martedì abbiamo speso tante energie".

Pirlo all'Inter le darebbe fastidio?

"In questo momento cominciano a venire a galla voci di mercato alle quali, francamente, non presto molta attenzione".

Due espulsi nelle ultime due gare: Chiellini, Hernanes. Un problema?

"Sono stati episodi diversi. Uno per somma di ammonizioni, ed è meglio evitare cartellini gialli per proteste. I fatti di gioco ci stanno. Hernanes rosso diretto, ha fatto un'entrata un po' brutta".

Alex Sandro nei tre d'attacco è un esperimento da ripetere?

"Alex Sandro è un giocatore molto duttile, ha fatto anche la mezz'ala. Nel ruolo di terzino sinistro abbiamo Evra e il rullo di Alex Sandro era e rimane quello di terzino sinistro".

Morata l'ha fatta arrabbiare in Germania. Quanto?

"Gli ho comprato dei calzini, così non sbaglierà più. Uno rosa, uno bianco e uno nero, a seconda della muta che sceglieremo se li metterà. Quelli giusti, voglio dire".

La Juve indietro in classifica è come Valentino Rossi a Valencia?

"Un po' sì, siamo come Valentino Rossi. Lui può fare la rimonta in una sola partita, noi lo dobbiamo fare in più partite. E comunque l'importante è vincere la seconda gara consecutiva".