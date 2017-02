Allegri, un altro capolavoro in Europa

Come due anni fa a Dortmund. A Oporto la Juventus ha lanciato un altro messaggio forte all'Europa e, ancora una volta, i meriti più grandi sono da riconoscere a Massimiliano Allegri. Nel marzo 2015 in Germania era iniziata, con un capolavoro tattico, la cavalcata verso la finale. Ora le similitudini si sprecano e tutto il mondo bianconero spera di arrivare fino a Cardiff, questa volta con un epilogo diverso rispetto a quello di Berlino.



La prima tornata degli ottavi di finale ha fatto capire chiaramente che la Vecchia Signora è tra le favorite, se non la prima candidata ad alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Contro il Porto la Juve ha dimostrato di essere solidissima in difesa e il 4-2-3-1 stellare è stato all'altezza del palcoscenico. Poi è toccato ad Allegri fare il resto. Prima con la scelta coraggiosa di escludere Bonucci, infine con i due cambi che hanno ipotecato il passaggio ai quarti. Con il gol di Pjaca le stelle ora sono addirittura diventate cinque. Il condottiero Max non ha sbagliato una mossa e ha zittito, ancora una volta, tutte le critiche. Il gruppo prima di tutto e il gruppo ha risposto presente.



Per arrivare fino in fondo servirà fare ancora un piccolo step in avanti, ma la base di partenza è buonissima. Higuain dovrà diventare decisivo con i suoi gol anche in Europa e anche il ritmo dovrà essere più intenso.



Intanto le avversarie restano a guardare. Bayern e Psg (exploit contro il Barça), hanno dimostrato di avere qualche problemino in difesa. Quelli che la Juve di questi periodi proprio non ha. La strada è ancora, ma diciamolo piano, nella macchina di Allegri c'è ancora tanta benzina. Quella che serve per arrivare a Cardiff.