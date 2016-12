Allegri sullo scudetto: "Alla fine chi arriverà prima sarà la più forte" 

20:34 - Allegri risponde a Garcia e teme la Sampdoria. In conferenza stampa l'allenatore bianconero ha parlato della Roma: "Sulla partita di due mesi fa non ho nulla da dire, alla fine chi arriverà prima sarà la squadra più forte". Il duello continua, ma ora c'è la sfida contro Mihajlovic: "Loro hanno entusiamo e nulla da perdere, sarà una partita difficile e dovremo avere la massima concentrazione anche perché le partite delle 12:30 sono un po' strane".

Allegri tiene alta la concentrazione: "Non ci dovranno essere cali di tensione, anche dopo aver raggiunto gli ottavi di Champions. Non dobbiamo rischiare di buttar via quanto di buono fatto finora in campionato".

Ogbonna in rampa di lancio: "Giocherà al posto di Chiellini: è in buona condizione e si fa trovare pronto".

Allegri sul Evra: "E' migliorato sul piano fisico dopo l'infortunio. Martedì ha fatto una buona partita, si sta ritrovando".

Allegri pensa a un po' di turnover: "In ogni grande squadra, giocatori di valore in ogni reparto: è impensabile che giochino sempre gli stessi. Attacco? Lì davanti grande competizione: è normale per una grande squadra. Dovrò valutare alcune situazioni, ma può darsi che ci siano cambiamenti rispetto a martedì".

Il punto sugli infortunati: "Caceres non ancora recuperato, Storari ha un problema alla schiena, qualche giorno di riposo".

Una settimana positiva con la qualificazione agli ottavi in Champions: "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale meritatamente, giocando un bel girone di Champions League".

Sulla sfida di domenica con la Sampdoria: "Difficile fare gol alla Samp, sono bravi sui calci da fermo e non hanno nulla da perdere. La ricetta per batterli? Domani per superarli niente sbavature, concedere poche ripartenze e giocare bene tecnicamente".

Allegri sulla Roma e la corsa scudetto: "C'è tutto un campionato davanti, quella che arriverà prima sarà alla fine la più forte".

Garcia, in conferenza, ha detto 'Non parliamo di Juve, sorvoliamo su quel match': "Io non ho nessun motivo di parlare nuovamente di questa partita, perché poi è una partita che è stata giocata due mesi fa".

Allegri è soddisfatto della qualificazione in Champions: "I ragazzi lo hanno fatto in modo meritato, giocando un bel girone. Ora però viene il difficile perché mancano dieci giorni alla sosta, abbiamo tre partite importanti: due partite di campionato dove dobbiamo cercare di mantenere il primato e poi abbiamo la Supercoppa a Doha".