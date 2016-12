Allegri stoppa Morata: "Mandzukic è più utile alla squadra"

Non è una bocciatura, ma le parole di Allegri sono un mezzo rimprovero a Morata : "Al momento Mandzukic, per le sue caratteristiche, è più utile alla squadra". Non proprio il periodo migliore per l'attaccante spagnolo reduce da due panchine consecutive: "Capita a tutti, sta recuperando la migliore condizione fisica". Ora c'è la sfida col Palermo: "Dobbiamo trovare continuità in campionato per continuare la risalita in classifica".

Come stanno gli infortunati?

"Caceres si trascina un problema dalla Nazionale. Padoin si è allenato con la squadra, Pereyra lo rivedremo dopo la Lazio. Nel giro di 3-4 giorni Khedira tornerà a lavorare con la squadra".



Lemina e Cuadrado in campo?

"Sarà una partita difficile, bisognerà andare a Palermo con tanta cattiveria. Al Barbera con i tifosi rosanero sarà un match complicato. Non dobbiamo abbassare la guardia per continuare la risalita: bisogna dare continuità".



Zamparini?

"E' un presidente simpatico, un po' naif. E' divertente ascoltarlo".

"Non lo so... Potrei non convocare Dybala... (ride) Visto tutto quello che è stato detto"."Sta ritrovando la condizione fisica dopo l'infortunio. In questo momento Mandzukic è più utile alla squadra"."Tutti devono migliorarsi. Una grande squadra deve avere ottimi giocatori, la Juve ne ha quattro davanti. Più di due non li posso far giocare... E' stato fuori due partite, ma non significa nulla. Può succedere anche a Dybala o Mandzukic. Se no giochiamo in 12... Anche nelle altre squadre ci sono grandi giocatori che stanno fuori"."Non siamo più concentrati in Europa. La differenza l'hanno fatta gli infortuni. Siamo migliorati come condizione fisica e tecnicamente: la squadra non diventa brava se fa due risultati di fila... Le motivazioni sono le stesse sia per il campionato che per la Champions"."Bisogna sempre lavorare. Un giocatore può sempre migliorare gradino per gradino. Serve convinzione, voglia ed entusiasmo durante gli allenamenti. L'obiettivo massimo non è vincere lo scudetto e arrivare nei primi tre in campionato. Un obiettivo limitatoin ottica europea: tutto dobbiamo puntare al massimo"."Quindi parlate con i calciatori? La squadra va in campo in base alle caratteristiche dei giocatori. Pereyra ed Hernanes sono infortunati. Parliamo di atteggiamento e non di moduli perché se no rimaniamo limitati. La Juve deve crescere sul piano europeo, per giocare in Europa serve una buona tecnica. Dobbiamo ancora migliorare per arrivare a giocarci gli ottavi di finale".