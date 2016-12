Allegri: "Roma seconda? Sarebbe fallimento"

14:31 - "La Roma è forte e viene da un grande campionato, chiuso al secondo posto. Un altro secondo posto non basterebbe, sarebbe una grande delusione, una specie di piccolo fallimento". Massimiliano Allegri stuzzica la Roma. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il tecnico della Juventus lancia il guanto di sfida ai giallorossi e fissa gli obiettivi dei bianconeri: "Scudetto e squadra stabilmente tra le prime otto d'Europa".

"Sono convinto - afferma il tecnico - che possiamo ancora vincere il girone ed evitare così un ottavo di finale proibitivo". Allegri parla della svolta tattica dei bianconeri ("Già in estate avevamo provato la difesa a 4, ma qualche infortunio ha rallentato il processo di cambiamento"), poi si sofferma sui singoli: "Vidal ora sta bene, è in crescendo e presto ritroverà il top della condizione. E' fondamentale per noi. Pogba? E' già eccezionale così, ma sono convinto che abbia ancora un margine di crescita del 30-40%". Non poteva mancare un pensiero sul ritorno di Roberto Mancini in Italia: "E' un tecnico importante, il suo ritorno fa bene all'intero movimento. Conosce l'ambiente nerazzurro anche se la società è nuova. Secondo me l'Inter è una buonissima squadra a prescindere, ancora in piena corsa per la Champions".