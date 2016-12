Allegri ribadisce: "Morata ha bisogno di restare alla Juve per crescere"

Massimiliano Allegri si ripete. Su Alvaro Morata il concetto è quello già espresso qualche giorno fa: "Alvaro ha bisogno di restare alla Juventus per crescere ancora. È giovane, questo è l'ambiente ideale per lui". Poi il tecnico bianconero ha aggiunto: "Io gliel'ho detto, di restare. Se l'ha capito? Diciamo che ha annuito. Lui non è ancora al livello dei più grandi, stando qui potrà raggiungerlo".