Allegri: "Ora so che tutti sono contro la Juve"

10:22 - Ci ha messo poco più di un attimo a entrare nel mondo Juve e capirlo. Capire come si convive con l'abitudine alla vittoria e, ovviamente, anche con il "rumore dei nemici". Il primo bilancio di Massimiliano Allegri, consegnato alle pagine del Corriere della Sera, è una fotografia antica ma fedele: "In 12 milioni tifano Juve - dice -, gli altri sono del Milan, dell'Inter, della Roma e così via, ma tutti sono contro di noi. Ora me ne rendo conto".

Già, e vagli a spiegare che qualche anno fa era dall'altra parte della barricata. Polemiche annesse, ovviamente. Poi, chiaro, un professionista sposa la causa e la sua, oggi, si chiama Juve. Per questo mette da parte le polemiche che hanno accompagnato la sfida con la Roma. "Cosa resta? Tre punti, la vittoria, mai semplice, in uno scontro diretto". Niente altro. Tre punti che hanno allungato la sua striscia vincente e allargato, fin qui, la forbice del paragone con Conte dalla sua parte. Allegri sta facendo bene, benissimo, con la piccola macchia di Madrid, che poi è una specie di ossessione dalle parti di Torino: "L'Europa? Parliamone alla fine - dice -. A Madrid se finiva 0-0 avremmo parlato di grande personalità. Abbiamo fatto la gara giusta prendendo gol sull'unico errore. Sicuramente abbiamo margini di miglioramento".

Fatto sta che se non ci tira su il morale la Juve, basta mettere il muso fuori dall'Italia per cadere in depressione: "Ma da noi si evidenziano sempre le cose meno buone. Tutti dicono "il calcio italiano fa schifo", ma nessuno fa niente perché migliori. Tutti dicono "gli arbitri italiani sono i peggiori", poi li troviamo ad arbitrare la finale della Coppa del Mondo. Le squadre italiane all'estero prendono rigori dubbi e stanno zitte. Da noi non succede".

E ancora: "Bisogna apprezzare di più le giocate, valutarle, altrimenti tutto diventa un alibi. Le decisioni di Rocchi sono state elevate alla massima potenza perché era Juve-Roma. Le stesse in una partita di medio-basso livello non fregavano niente a nessuno. Così si è persa anche la grande prestazione della Juve contro la Roma, grande squadra che ha in Totti un giocatore straordinario".

Ma non c'è solo la Roma da tenere in debita considerazione: "Il Milan ha perso solo con noi - spiega -. L'Inter non me l'aspettavo in difficoltà, ma è un'ottima squadra e alla lunga uscirà, come Napoli e Fiorentina".



Infine un bilancio sui suoi: "Vidal? Ogni tanto i ragazzi qualche stupidata la fanno. Devono capire quando se lo possono permettere e soprattutto che ora, con i telefonini, i fotografi sono ovunque. Sull'impegno in allenamento niente da dire. Chi mi ha impressionato di più? Marchisio. Grande inizio".