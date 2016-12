Allegri: "Il gol di Muntari? Sbagliai a fare polemica perché quel Milan era più forte. E nel calcio un episodio così può capitare"

Questo è un mezzo passo indietro. A distanza di 3 anni dal famoso gol non convalidato a Muntari durante Milan-Juventus, Massimiliano Allegri è tornato sull'argomento in un'intervista rilasciata a Gazzetta Tv: "Sicuramente in quel momento lì sbagliai io, perché non dovevo fare dialettica con la Juventus. Noi eravamo i più forti, eravamo in testa al campionato ed era successo un episodio che nel calcio può capitare…".