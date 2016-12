Allegri ha scelto Pirlo: titolare con il Monaco 

20:18 - Riecco Andrea Pirlo. Poco meno di un mese dopo lo stiramento al polpaccio (era il 24 febbraio nel match d'andata con il Borussia Dortmund), il numero 21 torna a riprendersi il centrocampo della Juventus. Scelta di Massimiliano Allegri che ha bisogno della sua esperienza e della sua classe: l'alternativa era affidarsi al giovane e promettente Sturaro. Difesa a quattro con la volontà di non rischiare, almeno dall'inizio, l'acciaccato Barzagli.

Si torna così al 4-3-1-2, modulo tanto caro all'allenatore bianconero. Formazione con Lichtsteiner ed Evra sugli esterni e Bonucci-Chiellini al centro della retroguardia. A centrocampo con il rientro di Pirlo ecco Marchisio e Vidal dietro a Pereyra. In attacco coppia scontata: Tevez e Morata per andare all'assalto della semifinale, un traguardo che a Torino manca dal 2003.

Dall'altra parte, qualche dubbio in più per Jardim. Il Monaco va verso il 4-2-3-1 con Toulalan in campo dopo il grande spavento di venerdì. L'allenatore portoghese pare intenzionato a rischiarlo per dare qualità al suo centrocampo.



LE FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Pirlo, Marchisio; Pereyra; Tevez, Morata. A disp.: Storari, Padoin, Barzagli, Sturaro, Pepe, Llorente, Matri. All.: Allegri

MONACO (4-2-3-1): Subasic; Kurzawa, Carvalho, Abdennour, Raggi; Kondogbia, Fabinho, Moutinho; Dirrar; Carrasco, Martial. A disp: Stekelenburg, Wallace, Elderson, Matheus, Bernardo Silva, Berbatov, Germain. All.: Jardim