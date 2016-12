Allegri e Luis Enrique, che rivincita

Non sono glamour. Non guadagnano cifre degne del Pil della Bolivia. E nella storia del calcio internazionale sono, in pratica, due carneadi. Tuttavia Luis Enrique e Massimiliano Allegri si scambieranno cordiali saluti la sera di sabato 6 giugno a Berlino. Perché in finale ci vanno loro. Certo, questa Juve e soprattutto questo Barcellona. Ma pensare ad Ancelotti e Mourinho, Guardiola e Simeone seduti in salotto davanti alla tv, ridisegna la geopolitca delle panchine europee e dunque mondiali. Stagioni incredibili per i due rookie. L'uomo di Livorno, precipitato nel mondo Juve dopo il forfait improvviso di Antonio Conte, fu accolto maluccio - per usare un eufemismo - dai tifosi bianconeri.