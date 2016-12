Allegri: "Dybala l'ho fermato io. Tanti ko? Faremo una grande partita lo stesso"

L'ESCLUSIVA A PREMIUM SPORT Prima di tutto gli infortuni: Marchisio e Dybala "Marchisio ha un problema, si è fermato, c'è la sosta dopo il derby e c'è il tempo per recuperarlo. Dybala l'ho fermato io. Non ha lesioni, ma forzando poteva rischiare di perdersi per un mese e mezzo. E dinanzi a noi ci sono anche 9 gare di campionato e uan finale di Coppa Italia. Non potevo rischiare". Senza loro due, senza Chiellini, gara più difficile? "No. La Juve ha una rosa importante, ci sono grandi giocatori e bisogna giocare, fare e pensare. Essere positivi, far valere tutta la nostra forza". Quanto conta il 2-2 dell'andata? Non bisogna pensare al risultato. Ci penseremo alla fine. E' un ottavo di finale bello. Bisogna essere all'altezza, fare una grande prestazione. Se saremo bravi e fortunati andremo avanti" Hernanes e Morata i sostituti? "Devo decidere, vedere tutti quelli che stanno bene. E' una gara da vivere con serenità, entusiasmo. E voglia di fare grandi cose"

LA CONFERENZA STAMPALa Champions: dal Real al Barcellona, ora il Bayern. Cosa serve fare?

"Serve fare una grande prestazione. Lo ripeto: bisogna fare e non pensare. Senza una grande gara, avremo poche possibilità. Il Bayern al 60-70 per cento gestisce le partite, però ha anche punti deboli. Lo abbiamo visto".

Le assenze: quali dubbi si porta dietro?

"Dybala l'ho lasciato a casa per evitare rischi, la stagione dura ancora due mesi e siamo su tutti i fronti. Detto questo, parlando degli assenti, dico che abbiamo una rosa ampia che ci permette di non guardare agli assenti. Sarà una Juve all'altezza delle sue migliori gare".

Mandzukic come sta?

"Domani verifico, ma sta bene. Ho sentito parlare di assenze e di dramma. Ma quale dramma? Mi spiace che non ci siano, mi spiace per loro. Magari Dybala già domenica sarà in campo. Ma chi va in campo domani farà una grande gare, ne sono sicuro".

Morata, che cosa si aspetta? E giocherete anche per il ranking Italia?

"Morata sta crescendo di condizione e avrei avuto difficoltà a lasciarlo fuori. Ci ha pensato la Provvidenza. Poi è chiaro: giochiamo anche per il ranking dell'Italia in Europa".

Quali rischi si possono correre?

"I rischi di una gara secca, fare in modo che le due partite siano come una gara secca. Noi dobbiamo vincere o fare 3-3. Grande prestazione e un po' di fortuna. Loro hanno anche paura di noi".

Vogliamo esagerare: serve una gara epica?

"Serve una partita di grande tensione e lucidità. Molto lucidi nella fase offensiva. E' un ottavo di finale, spiace che una vada fuori. Spero che ad andare fuori sia il Bayern. Poi non so: se Hernanes va in campo, se gioca Zaza oppure Mandzukic, se gioca una sola punta. Vediamo, stanotte. La notte consiglia".

Il Bayern dell'ultima mezz'ora a Torino?

"E' stata una bella reazione della Juve, la gara di domani sarà diversa. Non finirà 0-0, per il loro modo di giocare. Noi faremo una gara da grande squadra, quello che è successo all'andata dimostra che le partite non sono mai chiuse".