Allegri, doppio fiuuu: dall'Olympiacos al derby

11:52 - Fiuuu e doppio fiuuu. C'è un senso logico nell'Allegri 2.0 che via twitter ci ha preso gusto. La prima volta il 5 novembre, nella pazza e sofferta notte coi greci dell'Olympiacos e il suo post "virale" per il sollievo del successo in rimonta 3-2. "Ho cercato di esprimere sollevo, come nei fumetti che leggevo da ragazzino".

L'ora del derby, "è un doppio fiuuu, gara decisa da un campione, sono felice per i tifosi e per i ragazzi". Anche di sé, ovvio, è felice, nell'attesa del prossimo triplo (crediamo) fiuuu, a meno che non decida di cambiare registro e di regalarci qualcosa di nuovo, onde evitare di ripetersi per spiegare un sollievo che banalizza un po' questo mondo-Juve, forgiato da Antonio Conte e riprodotto da Max Allegri: è la forza juventina, società, dirigenti, squadra e allenatore quella che conta.



Un bel #doppiofiuuu questa volta: felicissimo per i tifosi, che ci tengono tantissimo a un derby. Partita equilibrata,risolta da un campione

— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 30 Novembre 2014