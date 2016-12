Allegri: "Critiche troppo feroci"

17:55 - Tocca ad Allegri difendere la sua squadra: "Abbiamo sbagliato il primo tempo ad Atene, ma le critiche di questi giorni sono ingiuste e feroci". L'allenatore della Juve fa scudo: "Siamo primi in campionato e stiamo facendo bene. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa visto che creaiamo tante azioni da gol ogni partita e mi fanno girare le scatole i gol subiti". Su Pogba: "Deve fare l'ultimo step per diventare un giocatore straordinario".

Allegri su Morata e Llonrente: "Morata anche ieri in allenamento stava molto bene e quindi valuterò tra lui e Llorente chi far giocare. Llorente ha lavorato sempre bene, fino all'ultima partita, per la squadra. Gli è mancato solo il gol, e credo che ritrovandolo troverà fiducia e riprenderà a segnare come ha fatto l'anno scorso. Senza scordarci, che davanti ho Giovinco che sta facendo bene, Coman, che è sempre lì ed è un ragazzino del '96 che ha giocato alcuni spezzoni e una gara intera, ma è di sicura affidabilità. Sotto quest'aspetto non vedo nessun problema".

Allegri sui centrocampisti: "Direi che mercoledì su tre che erano in campo, due hanno cominciato a lavorare con la squadra 40 giorni dopo, visto che erano Pirlo e Vidal. Direi che la condizione fisica è abbastanza buona per entrambi, è normale che stiamo cercando di andare a migliorare alcune soluzioni tattiche, soprattutto tecniche, quindi magari a volte, soprattutto dopo che ho perso per diversi giorni 16 giocatori per le nazionali, fortunatamente, perchè significa che ho ottimi giocatori, ci metti più tempo a riprendere il filo conduttore. Però credo che la squadra sia stata attaccata ingiustamente. La squadra, in fin dei conti, sta facendo ottimi risultati in campionato".

Allegri su Pogba e il rinnovo: "La Juve ha fatto una grande mossa. Paul deve fare l'ultimo step per diventare un giocatore straordinario e ne ho parlato con lui. Ha tanto talento e quindi è avvantaggiato".

Allegri difende i suoi: "Abbiamo sbagliato il primo tempo ad Atene, ma 45 minuti giocati male non possono giustificare tutte le critiche che sono arrivate in questi giorni. Critiche troppo feroci. Attaccati ingiustamente! Stiamo facendo bene in campionato, sono primi. I gol presi nelle ultime partite mi fanno girare le scatole. Creiamo 9 palle gol a partita e dobbiamo migliorare nella fase realizzativa. Dovremmo segnare di più".

Allegri e i paragoni con Conte: "Questo credo sia un tema che ormai viaggia da quando sono arrivato. Se non viene la noia a quelli che continuano a scriverlo, figurati se viene a me. Il problema non è mio, è di chi continua a scriverlo. Lo ripeto, il passato nessuno lo toglie e fa parte della storia. Credo che Conte, insieme a questa squadra e a questa società, ha fatto cose straordinarie nei 3 anni passato. Però resta il passato, non si può continuare a parlare di passato altrimenti potrei dire cosa potevo dovevo fare, che ho fatto... Il passato non ha più senso, fa parte della storia".