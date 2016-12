Allegri: "Con il Cagliari Pogba c'è, non pensiamo al Real"

12:43 - Allegri lancia Pogba: "Contro il Cagliari giocherà sicuramente. Non ha i 90 minuti nelle gambe, ma può partire anche titolare. Importante riaverlo a disposizione". L'allenatore bianconero scarica la tensione Champions League: "Vogliamo superare quota 80 punti in campionato. Poi da domenica penseremo al Real, se non diventa troppa lunga e arriviamo a Madrid stanchi". Sul match del Bernabeu: "Dovremo fare meglio di Torino".



Come è il clima in casa Juve?

"Viviamoci il momento e godiamo. Siamo a 95 minuti, o 120, da Berlino e nessuno se lo sarebbe mai aspettato".

Che partita deve giocare la Juve a Madrid?

"Dobbiamo fare una partita straordinaria e molto migliore sul piano tecnico rispetto a quella fatta a Torino".

Cosa pensa del Barcellona?

"E' due mesi che gioca un calcio straordinario e ora è molto difficile affrontarli. Però cambia affrontarli su due partite o in una finale. Luis Enrique si augura di andare in finale contro la Juve? Anche noi speriamo di andare in finale".

Lite con Tevez dopo la sostituzione?

"Non mi sono accorto di nulla, non c'è nessun problema. Tevez sta giocando la sua miglior stagione in carriera".

Buffon e Tevez riposano?

"In porta gioca Storari e Tevez non gioca".

Addio di Pirlo a fine stagione?

"Pirlo ha giocato una bella partita contro il Real Madrid ed è stato criticato ingiustamente per qualche palla sbagliata. Parlare di mercato in questo momento non serve a niente. Dobbiamo essere concentrati perché abbiamo 2/3 partite fondamentali. Pensiamo al Real da domenica perché se no arriviamo a Madrid stanchi".

Quanto la gratifica potere dire: "Siamo arrivati qui senza Pogba"?

"E' la dimostrazione che la società ha lavorato bene sul mercato. Nella rosa ci sono stati innesti importanti che hanno avuto il tempo di ambientarsi come Morata".

Ampio turnover col Cagliari?

"Abbiamo l'obiettivo di superare gli 80 punti in campionato. Domani cambierò qualcosa perché tra Sampdoria e Real Madrid la squadra ha speso molto. Vogliamo vincere e conquistare 12 punti".

Pogba in che condizione fisica è?

"Si è allenato con la squadra e ha fatto un buon allenamento. Domani può giocare dall'inizio o a partita in corsa, non ha nelle gambe i 90'. Sarà a disposizione per Madrid"