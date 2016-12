Allegri: "Che dispiacere, dovevamo essere più lucidi"

Allegri sa che la sua Juve ha subito sì quattro gol, ma non ha per niente sofferto: "Buffon non ha fatto grandissime parate. A fine primo tempo Cuadrado ha avuto la palla per fare il terzo gol e Neuer ha fatto una parta straordinaria. Morata si è procurato due occasioni importanti, Lichtsteiner nel supplementare è andato vicino al 2-3 e anche Mandzukic poteva riaprirla. Insomma, abbiamo giocato una partita di grandissima personalità".



Mancava poco, pochissimo. E la Juve ha peccato nella gestione finale, decisivo ad esempio l'errore di Evra in occasione del 2-2. "Mancava un minuto e mezzo alla fine della partita, dovevamo gestire meglio quei due palloni prima del loro gol, dove dovevamo essere molto più lucidi. Questo è il rammarico più grande ma il calcio è bestiale e abbiamo preso il pareggio".



Allegri sorvola sugli errori arbitrali: "Era un test importante per noi, vincere 2-0 a fine primo tempo contro una delle favorite per la vittoria finale non era facile. Adesso dobbiamo rituffarci col pensiero in campionato e pensare al derby".



Il tecnico bianconero è nel mirino dei tifosi bianconeri per il cambio di Morata. Allegri lo spiega così: "Quando l'ho tolto eravamo in vantaggio di due gol, Morata aveva fatto molto bene ma speravo che Mandzukic potesse tenere su la palla e invece si è schiacciato troppo vicino ai centrocampisti e di conseguenza loro hanno alzato il baricentro e non avevamo più l'uomo in avanti. A Morata invece gli avevo detto di rimanere su e di non preoccuparsi della fase difensiva". Recriminazioni per la cessione di Coman? "Ha fatto una bella partita, ha fatto un assist e il gol finale in contropiede. È un ragazzo forte che gioca in una squadra che in Germania è otto spanne più forte rispetto alle altre".