Allegri: "Buone risposte da Pogba, con il Real servirà una grandissima Juve"

"Dispiace non aver vinto, vincere è sempre bello. Abbiamo preso gol in una situazione che potevamo evitare - ha proseguito Allegri - Qualcuno ha pagato le poche partite giocate". Poi la mente va subito all'importantissima sfida al Bernabeu contro il Real: "Sarà una partita di grande intensità, ci sarà bisogno sia di chi giocherà che di quelli che saranno in panchina. Sarà una partita di grande tensione, di grande attenzione, quindi bisognerà fare tutte le fasi della partita nel migliore dei modi, sia la fase difensiva che quella offensiva. Bisogna prepararsi al meglio, abbiamo tre giorni per farlo. Formazione? Non ho ancora deciso. Pogba? Valuteremo. E c'è il rischio supplementari, bisognerà avere una bella gamba".