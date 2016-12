Allegri: "Buon allenamento, sono soddisfatto"

"È stato un buon allenamento, ho lasciato fuori Pjanic, Benatia e Pereyra che erano carichi per il lavoro svolto, saranno a disposizione per la prossima partita". Così Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta ai rigori della Juventus contro i Melbourne Victory e l'esclusione a sorpresa dei nuovi acquisti Pjanic e Benatia.



Quanto al match e a questa settimana australiana: "Sono soddisfatto di come stiamo lavorando a Melbourne. Oggi siamo stati ordinati sia nel primo che nel secondo tempo: potevamo anche fare meglio, ma comunque è stato un buon test. Abbiamo preso un gol in modo ingenuo, ma nel complesso anche i più i giovani hanno fatto 45 minuti molto buoni".



La partita è stata sbloccata da una splendida rete di Blanco Moreno che ha dichiarato: "Sono felice ed emozionato per un gol del genere con la prima squadra. Ho visto il portiere lontano, ci ho provato ed è andata bene". Così invece Allegri: "Il ragazzo ha un ottimo piede, ha fatto una rete veramente bella".