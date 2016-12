Allegri, bicchiere mezzo pieno: "Adesso i risultati pesano"

Il tecnico bianconero dice ancora: "Chiellini lo valuteremo, sperando che non sia niente di grave (il problema all'adduttore non sembra sia grave, tanto che non sono previsti ulteriori esami nei prossimi giorni ndr): dalla prossima poi torneranno Bonucci e in attacco Dybala. Non dobbiamo perdere la concentrazione perché il difficile viene adesso e la concentrazione deve essere sempre al massimo. C’è stato un momento della partita in cui volevamo giocare da soli: fa parte di un processo di crescita. Bisogna sempre mettersi tutti al servizio della squadra, in questo modo si fa meno fatica e anche il singolo ne beneficia".



Allegri parla poi dei singoli: "La sostituzione di Mandzukic? Ha fatto un bel gol, era da tanto. Ma in quel preciso momento della partita avevo bisogno della profondità di Zaza e quindi l’ho cambiato. Sarri ha detto che è la sesta volta che il Napoli gioca dopo la Juve ed è penalizzante? Tanto le partite vanno comunque vinte. Oggi abbiamo giocato di sabato e avevamo un girono in meno per recuperare, loro uno in più. Non cambia niente, alla fine i punti devi farli. Loro stanno facendo un campionato strepitoso e meritano i complimenti di tutti".



Resta il tempo per il mercato: "Chi terrei tra Pogba e Morata? Tutti e due. Cavani o Ibra? Parlare ora di mercato non ha assolutamente senso: dobbiamo stare sereni e concentrarci sull’inseguimento al quinto Scudetto e poi alla finale di Coppa Italia. Il rinnovo? Non c’è nessun problema, io sono contento di stare alla Juve e penso che la Juve sia contenta di me. Quando avremo tempo ci incontreremo e con facilità metteremo le firme.”