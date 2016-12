Allarme Napoli: si ferma Hamsik

C'è già subito una grana da risolvere per Maurizio Sarri. Nella partitella di stamattina si è fermato Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco già ieri aveva avvertito un affaticamento muscolare e stamattina si è dovuto arrendere per un fastidio al flessore della coscia destra. Così Hamsik si è levato la casacca ed è uscito dal campo contrariato e preoccupato. Poi, il fantasista ha continuato a lavorare in palestra con il fisioterapista.