Allan salva il Napoli a Empoli: 2-2

LA PARTITA Il Napoli rinvia l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Sarri si aspettava un ritorno da vincente nella sua Toscana, ma il suo Empoli si presenta nelle migliori condizioni fisiche possibili. E così dopo aver spaventato il Milan a San Siro a fine stagione, pareggia 2-2 contro i partenopei e conquista il primo punto stagionale. Per il Napoli è un inizio in salita: tocco di Pucciarelli, Saponara entra in area e batte Reina, approfittando di una dormita di Albiol (3'). Il pareggio non tarda ad arrivare: magia di Insigne da fuori e risultato che torna in parità (1-1). La forza dell'Empoli è tutta nel centrocampo: Dioussè è davvero un ottimo giocatore e nella trequarti Saponara contrasta tutti gli avversari che si trova davanti. Ed è da un suo passaggio che arriva il gol di Pucciarelli , bravo a ingannare Chiriches e trafiggere Reina (17'). Il centravanti ci riprova al 26', ma la palla termina sul fondo. Prima dell'intervallo Skorupski è bravo su un piatto di Insigne. Nella ripresa il Napoli pareggia subito: triangolo Hamsik-Gabbiadini-Allan , con il centrocampista bravo a firmare il 2-2. Sarri dà la sveglia alla squadra inserendo Mertens e Callejon al posto di Gabbiadini e Insigne. Lo spagnolo sfiora il 3-2, ma l'Empoli non si arrende mai. Nel'intermezzo dei due cambi dei partenopei, Giampaolo aveva lanciato Livaja nella mischia. Segnale della voglia di vittoria . Nel finale non serve a nulla il tiro di Hamsik , con tanto di palo (ma a gioco fermo) di Callejon. Finisce 2-2 con la delusione del Napoli, che dopo tre gare non ne ha ancora vinta una.

LE PAGELLEDioussè 6,5 - Farà 18 anni soltanto domenica prossima, ma mostra una personalità che pochi in serie A possiedono.

Saponara 7 - Scatenato perché sblocca il risultato già al 3'. Suo anche l'assist per il raddoppio di Pucciarelli. Nel finale i crampi non gli lasciano scampo.

Pucciarelli 6,5 - Prima lancia a rete Saponara, poi raddoppia e stende il Napoli.

Albiol 5 - Si addormenta quando Saponara va in gol a inizio gara. Non si riprende più e va sempre in difficoltà.

Insigne 6 - Il gol del pareggio è davvero superlativo. Poi ha la palla del 2-2, ma Skorupski gli nega la gioia della doppietta.

Gabbiadini 6,5 - Non avrebbe nemmeno dovuto giocare. Invece è in campo dall'inizio ed è sempre lui a provarci. Suo l'assist per il 2-2 di Allan.