Alessandro Altobelli compie 60 anni

10:11 - Il mondo del calcio festeggia i 60 anni di Alessandro Altobelli, per tutti "Spillo". Nato a Sonnino, un piccolo comune in provincia di Latina, il 28 novembre del 1955, Altobelli è stato uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano. Per 11 stagioni (dal 1977 al 1988) ha vestito la maglia dell'Inter, con cui ha segnato 209 gol in 466 gare, vincendo uno scudetto e due Coppe Italia. In carriera ha giocato anche per il Latina, il Brescia e una stagione con la Juventus (scherzo del destino proprio nell'anno dello scudetto dei record dell'Inter di Trapattoni). Una caterva di gol, ma quello che lo ha reso celebre in tutto il mondo lo ha realizzato l'11 luglio 1982 nella finale mondiale di Madrid contro la Spagna. Spillo segnò la terza rete degli Azzurri sotto gli occhi dell'allora presidente Pertini. Con l'Italia ha giocato 61 partite e messo a segno 25 gol. E' il capocannoniere di tutti i tempi della Coppa Italia (56 reti).