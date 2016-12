Alessandria, Gregucci avvisa il Milan: "Siamo pronti"

Vigilia storica per l'Alessandria, che domani affronterà il Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia. "Siamo pronti a rappresentare Alessandria, la città, i tifosi e la Lega Pro - dice il tecnico Attilio Gregucci all'emittente umbra Radio Onda Libera -. L'entusiasmo è tanto, le aspettative non so. C'è voglia di partecipare all'evento, sono stati venduti tantissimi biglietti come neanche ai tempi della Serie A negli Anni 50".