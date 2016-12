Album Panini con i "nuovi" Podolski, Cerci e Gabbiadini

17:48 - Cerci, Gabbiadini e Podolski con le nuove maglie di Milan, Napoli e Inter. Sono già pronte le nuove figurine aggiornate che andranno ad arricchire la nuova sezione Calciomercato dell'album Panini "Calciatori 2014-2015". La sezione dedicata a 44 calciatori protagonisti del mercato invernale, è una delle principali novità dell'album in uscita in questi giorni e presentato a Roma. Un'altra è una sezione intitolata L'Italia che verrà, dedicata alle giovani promesse del calcio italiano. Per la prima volta nella storia dello storico album esordisce inoltre una figurina speciale, fatta in raso, dedicata alle tre maglie di ciascuna squadra.