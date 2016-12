Albertini: "Proprietari stranieri benvenuti, ma c'è il rischio fuga"

Demetrio Albertini non chiude la porta alle proprietà straniere. "Possono starci" - ha detto l'ex centrocampista del Milan - "ma devono arrivare per finalità importanti e non solo per fare business. È successo in Inghiterra, meno in Spagna e in Germania". Albertini ha commentato così le dichiarazioni di Gigi Buffon, secondo il capitano della Nazionale l'arrivo dei cinesi all'Inter e al Milan è una sconfitta per il calcio italiano.