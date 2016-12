Al-Khelaifi a Madrid per portare Ronaldo al Psg!

E' roba seria. Serissima. Dopo un sacco di voci (anche la sua, di Cristiano Ronaldo) ecco il fatto, narrato in queste ore dagli spagnoli di Sport: il boss del Paris St Germain, Al-Khelaifi, è arrivato a Madrid per trattare l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Non sono citate cifre eventuali, si sa che i 113 milioni di euro codificati da Florentino Perez sono l'ultimo prezzo -più o meno reale- del fenomeno portoghese.



Trattare non significa acquistare. Però arrivare a Madrid per un vertice di questa portata, significa avere intenzioni serie, anzi serissime. Perdipiù suffragate da una sorta di volontà di Ronaldo che due settimane fa aveva detto a Blanc: "Un giorno mi piacerebbe giocare in una squadra allenata da lei". Blanc, come si sa, è l'allenatore del Paris St Germain.

Ma a Madrid corre davvero al tentazione di cedere il più bravo al mondo, dopo Messi? Qualcosa di non positivo emerge, non ultima l'insofferenza di Ronaldo nei riguardi di Rafa Benitez. Ma in casi così, normalmente, è l'allenatore che paga il conto. Ma non è tutto, probabilmente. Ronaldo è alla settima stagione a Madrid. Ha vinto tutto, forse meno di quanto prevedesse o meritasse. E Casa-Real, oggi, si identifica molto in Cristiano: magari senza più il trasporto di un paio di stagioni fa.



Tant'è. Mercato in corso. E che mercato. Senza contare, poi, che un eventuale Ronaldo a Parigi vorrebbe dire Ibrahimovic lontano da Parigi.