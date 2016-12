Al Calderon si gioca il derby di Madrid, Zidane: "Partita complicata"

L'ultima volta che sono state l'una contro l’altra era il 28 maggio e la cornice un San Siro pieno come non si vedeva da tempo. E come nel 2014, a gioire furono solo le Merengues. In campionato le due squadre sono divise da 6 punti, con il Real primo a quota 27 e l'Atletico quarto a 21. Nonostante Cristiano Ronaldo e compagni siano favoriti, un derby è sempre una gara particolare , con dinamiche proprie e un'intensità superiore alle altre partite.

Lo sa bene Zidane, che da giocatore ne ha giocati tanti sia in Italia che in spagna. "Per me non si tratterà di un esame, sarà un match come gli altri, che giocheremo contro un avversario molto impegnativo. Ogni anno l'Atletico migliora, e questo è merito dell’allenatore. Chi dice che siano bravi solo a difendere sbaglia, sono forti anche in attacco e giocano bene al calcio". Per un attaccante che rientra, un altro si ferma. "Non avremo Morata, ma recuperiamo Benzema che verrà convocato. Inoltre mi fa molto piacere vedere Griezmann in campo, perché non auguro mai a nessuno di non giocare contro di noi a causa di un infortunio" ha ammesso l'allenatore del Real Madrid.