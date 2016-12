Al Bologna basta un gol di Mounier, Frosinone ancora a quota zero

E' il Bologna ad aggiudicarsi i punti salvezza in palio al Dall'Ara. Contro il Frosinone finisce 1-0 , a decidere la partita è un diagonale di Mounier al 27' su cross da metà campo di Oikonomou. La squadra di Delio Rossi comanda il gioco nel primo tempo, ma nella ripresa sono i gialloblù a sfiorare più volte la rete: al 78' Ciofani scheggia la traversa , all'87' altro legno di Rosi. Prima vittoria per il Bologna, Frosinone fermo a quota zero.

LA PARTITA

Il Bologna non sembra subire il contraccolpo della scissione appena consumata all'interno della società. Tacopina, messo alla porta da soci e tifoseria dopo essere stato salutato come il salvatore della patria appena un anno fa, esce di scena con qualche milione di risarcimento: da lunedì le redini del club passeranno a Joey Saputo che, almeno per il momento, non dovrà preoccuparsi di trovare un successore di Delio Rossi.

Il Bologna torna al 4-3-3, con il giovanissimo Diawara ancora una volta preferito a Crisetig in mezzo al campo e la conferma di Destro, finora mai brillante, affiancato dai due mancini Brienza e Mounier. Nessuna sorpresa nel Frosinone, solito 4-4-2 con il duo Chisbah-Sammarco davanti alla difesa.

Le due squadre si affrontano a viso aperto, al Bologna bastano una decina di minuti per prendere le misure a un Frosinone che parte convinto dei propri mezzi dopo la bella prestazione contro la Roma. È Brienza a dare la prima scossa ai padroni di casa al 16', il suo cross al bacio pesca in ottima posizione Destro, che però non controlla. Il centravanti ha voglia di dimostrare di non essere un talento smarrito, sforzi tuttavia appannati da una condizione non ancora ottimale. Ma oggi l'attacco del Bologna gira anche senza la sua punta di diamante e il gol arriva al 28' grazie a un assist dalla mediana di Oikonomou: Mounier, decentrato, la stoppa di petto e conclude con un precisissimo diagonale sinistro in anticipo sui due centrali gialloblù. Il Frosinone avrebbe subito la chance del pareggio con Longo, ma si tratta di una fiammata in mezzo a un monologo emiliano: dopo il vantaggio, il gioco degli uomini di Rossi è scorrevole e il tridente impensierisce non poco la linea difensiva del Frosinone, che regge ma fatica a far ripartire il gioco.

Il copione non sembra cambiare in apertura di secondo tempo, il Bologna è subito pericoloso con Brienza, che si intestardisce sul sinistro e non inquadra la porta. Ma i tre punti in vista pesano e il baricentro del rossoblù si abbassa, così nella ripresa il gioco si ingolfa a centrocampo e Orsato inizia a sventolare cartellini con generosità., che cresce con il passare dei minuti, se non in qualità almeno nell'intensità del forcing: all'80' accarezza l'1-1 con, che scheggia ladi testa, e con una conclusione di Verde disinnescata dall'attentissimo. Allo scadere è ancora il legno a dire no ai ciociari, stavolta su un cross sbagliato di Rosi. Il pari sarebbe il risultato più giusto, ma è il Bologna a uscire dal Dall'Ara con la prima vittoria stagionale. Frosinone ancora al palo.